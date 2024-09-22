Угальде — о Барко: «Ему всегда можно отдать пас»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде поделился комментарием о своих взаимодействиях на поле с полузащитником Эсекьелем Барко.

— Это игрок высокого качества, с которым хорошо играть. Ему всегда можно отдать пас, потому что он может принять интересное решение, может обыграть любого игрока, и он очень быстрый, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Барко появился на поле в восьми матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее отмечалось, что дуэт Угальде и Барко организовал 12 из 13 голов «Спартака» в этом розыгрыше РПЛ.