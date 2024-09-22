Зобнин ответил, готов ли встретиться с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможной встрече с бывшим главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Ранее стало известно, что Абаскаль прибыл в Москву и посетил столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Абаскаль не предлагал с нами встретиться. Если напишет — увидимся как друзья», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Испанский тренер возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. В апреле «красно-белые» объявили об увольнении специалиста после поражения от «Сочи» (0:1). Отметим, что вместе с Абаскалем «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ и доходил до полуфинала Кубка России.