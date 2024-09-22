Зобнин: «Надо у Станковича спросить, с чем связана моя замена»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, почему был заменён во втором тайме матча с «Динамо».

Минувшая игра девятого тура Российской премьер-лиги завершилась счетом 2:2.

— Надо у Станковича спросить, с чем связана моя замена. Думаю, просто подустал. С «Крыльями» сыграл тайм, до этого была пауза из-за удаления, — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Футболист добавил, что постепенно набирает форму и уже в следующем матче, возможно, получит больше времени.

В этом сезоне 30-летний Зобнин появился на поле в семи матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Следующим соперником «Спартака» станет «Локомотив».