Терёхин посетовал на игру «Динамо» в защите в дерби со «Спартаком»

Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- Как восприняли результат матча: он больше порадовал или расстроил?

- Чему тут расстраиваться? Нормальный матч. Никто не наиграл на победу, поэтому счет получился ничейным. Все логично. Единственное, можно оспорить удаление Маухуба.

- Почему не согласны с удалением?

- Вторая желтая карточка Муахуба – это не нарушение. Сколько повторов показали, и люди пишут об этом. Игрок просто бежал и упал. Он ничего не симулировал, на мой взгляд. В таком матче давать вторую желтую карточку не стоило. Иванов погорячился.

- Считаете, имела место судейская ошибка?

- Я думаю, да. Уверен, завтра будут разбирательства квалифицированных арбитров. Наш уважаемый судья Николаев сказал после матча, что нарушение могло быть, но это не вторая желтая карточка.

- Можно ли сказать, что это удаление пошло на руку «Динамо», которое в концовке смогло сравнять счет?

- Конечно, можно. Потому что потом команда напряглась и дала результат. Но матч был не выдающийся. С обеих сторон. Он получился не интересным, не содержательным.

- Как повлиял быстрый гол «Динамо» на ход матча и на команды?

- «Динамо» вообще не поймешь. Оно может первое забить, а потом пропускает какие-то непонятные мячи. Отмечу, что Лунёв играет неуверенно в последних матчах.

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- Думаете, у него спад?

- Не знаю. Но его ошибки мы видим.

- В чем феномен Тюкавина, которого может быть не видно весь матч, но он забивает в итоге?

- Это нападающий от бога. Второй гол – вина защитников «Спартака». Это инвалиды какие-то. Денисов и Литвинов. Нападающий получает мяч спиной во вратарской, разворачивается и забивает. Ну и где защитники? А Тюкавин - молодец. Он свои мячи забьет. Это лучший молодой нападающий нашей страны.

- Почему «Динамо» всегда тяжело играет со «Спартаком» и с мая 2018 года не может выиграть в Тушине?

- Они и в Оренбурге выиграть не могут. А вы говорите о Тушине.

- Но настрой на эти команды разный.

- Виноваты ошибки в обороне. «Динамо» могло выиграть несколько матчей до этого. Но в защите такие оплошности. При счете 2:0 в свою пользу, два пропускают. И сегодня столько же пропустили. Надо налаживать игру в защите. И тут вопросы к Личке. А впереди команда всегда забьет.

- Лаксальта сегодня «Динамо» в обороне сильно не хватало?

- Конечно. Это ключевой игрок «бело-голубых».

Елена Григорьевская