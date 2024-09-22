Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- Вас порадовала ничья со «Спартаком» или расстроила?

- Скорее порадовала. Если бы команда играла так, как после удаления в последние пятнадцать минут, результат мог быть совершенно другим. До удаления «Динамо» выглядело очень бледно. Естественно, порадовало, что «бело-голубые» смогли отыграться и не уступили.

- После матча генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сказал, что ни одна команда не наиграла на победу. Согласны?

- Я считаю, «Спартак» наиграл на победу, если честно. Но до удаления. После него хозяева уже подумали, что в большинстве доведут дело до победы, но это их как раз и подвело. А гости в этот момент собрались и выдали отличную концовку. И это помогло спасти встречу. Могли даже победить в конце.

- По удалению Маухуба есть вопросы?

- Нет. Здесь я согласен. Игрок упал, но не было такого, что он показывал, что его сбили. Чисто игровой момент.

- В чем вы видите феномен Тюкавина? Его может быть не видно всю игру, но он в итоге забивает.

- Не могу сказать, что его не видно. Парень старается. От него требуют голов, тем более что он в пошлом сезоне был признан лучшим футболистом. Надеюсь, эти мячи придадут Тюкавину уверенности, потому что когда игрок не забивает, начинается копание в себе, в партнерах, от этого негативный результат. Второй гол вообще получился шикарный. Костя разобрался на пятачке с тремя футболистами. Он поверит в себя после этого и опять будет штамповать мячи в следующих встречах.

- Марцел Личка после матча остался недоволен игрой Фомина и даже заменил его в конце матча. Вы согласны с таким мнением?

- Да, он не был заметен, в отличие от предыдущей кубковой игры, где забил и был лучшим на поле. А сегодня ни у кого не пошло. При чем здесь Фомин? Все выглядели неважно. До удаления Маухуба нельзя никого было выделить. Все выглядели плохо.

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- Почему? Это ведь дерби со «Спартаком».

- Наше поколение выходило против «Спартака», как бык на красную тряпку. Никого не надо было настраивать. Это были битвы от ножа. А сейчас много иностранцев. Для них что «Спартак», что ЦСКА, что «Зенит» - одно и то же. Пока они не прониклись этим дерби.

- И все-таки, почему матчи со «Спартаком» не удаются «Динамо»? С мая 18-го года в Тушине в чемпионате не было побед.

- Для меня это тоже вопрос. Я вспоминаю свое время. Мы шесть лет подряд не могли обыграть «красно-белых», а потом в 75-м году победили 2:1. Сейчас тоже прошло шесть лет. История повторяется. Надеюсь, дома во втором круге мы сможем победить.

Елена Григорьевская