Илич: «Я как тренер готов принять любое решение руководства»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня Эктов, Ожегович и Тичич играли на непривычных позициях. Насколько вы остались довольны этим экспериментом?

- Если говорить о кубковой игре, Лука играл справа, а остальные тоже играли на других позициях немного. Но стоит отдать должное «Локомотиву», он сегодня играл отлично. Мы старались изо всех сил, но, к сожалению, этого не хватило для победы или ничьей с «Локомотивом».

- Эта расстановка насколько вас устроила?

- Тяжело сказать касательно структуры. Мы старались играть на свой максимум. Все игроки профессионалы в своем деле, поэтому не важно, на какой позиции они играют. К сожалению, этого всего не хватило для победы над «Локомотивом».

- Насколько соответствует действительности информация о том, что сегодняшний матч был едва ли не последний шанс для вас?

- Это не моя работа, вопрос не ко мне. У нас люди наверху, которые решают этот вопрос. Я как тренер готов принять любой исход.

- Подобные разговоры с руководством у вас были или нет?

- Нет.

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