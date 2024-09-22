Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Команда в не самых простых условиях добилась победы»

22 Сентября 2024 • 21:51 Комментировать
Пари НН
1:3
Локомотив Москва

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Когда появляется яркий молодой игрок, многие тренеры, особенно тот, кто работает с этим игроком, говорят: «Не перехваливайте».  А с другой стороны, как его не хвалить?

- Всё должно быть в меру. Хороший матч с его стороны, но еще раз мы говорим об одном конкретном игроке, но мы должны говорить о команде, а команда, та, которая сегодня в не самых простых условиях добилась победы. Мы прекрасно понимаем, что в Нижнем непросто играть, тяжело, большим количеством соперник обороняется, надо иметь терпение. Надо иметь игровую дисциплину для того, чтобы вскрывать эту оборону соперника. И сейчас нам это удалось, очень важные три очка.

- По игре всем ли остались довольны сегодня?

- Не бывает моментов, когда всё идеально. Гол пропустили, прозевали момент, потому что было понимание, что соперник может сделать и прямую подачу, может и найти игрока с подбора. Вот его, к сожалению, прозевали. Поэтому в целом игра была под нашим контролем. Особо моментов у соперника не было, нельзя вспомнить какой-то остроты. Поэтому еще раз повторюсь: на сегодняшний день важные три очка. По качеству второй тайм совершенно другой был, потому что еще раз говорю, что мы в большей степени территориально владели мячом, но поострее бы в завершающей стадии нам хотелось бы быть.

- Севикян. Матч в Кубке - голевая, матч в чемпионате - голевая. Со «Спартаком» выйдет в старте?

- У нас целая неделя впереди. Посмотрим, во-первых, как будет работать на неделе, это тоже важный критерий. Не только результативные действия являются критерием для попадания в состав, но еще и тренировочная работа, отношение к своему делу и конкуренция на своей позиции.

- Сможет ли со «Спартаком» сыграть Тикнизян? Что известно по его состоянию сейчас?

- Посмотрим, сейчас проведем обследование. Схватился за заднюю поверхность бедра, потому что поле немного мягковато. У ребят какие-то определенные нюансы стали возникать в связи с этим. Но еще раз говорю: обследование проведем и более точно поймем по его срокам восстановления.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 22 Сентября
21:51
Галактионов: «Команда в не самых простых условиях добилась победы»
21:49
Булыкин объяснил, в чём феномен Батракова
21:30
Благодаря кому «Локомотив» задавил «Пари НН»
21:25
Батраков: «Почему-то проверил, что мяч прилетит, что Сулейманов прокинет дальше, и побежал туда, забил»
21:21
В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Илича
20:59
«Локомотив» потерял Тикнизяна
20:55
Ребята, хватит спать: Новый дубль Батракова позволил «Локомотиву» переехать «Пари НН» 1
20:48
Батраков догнал Глушенкова на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ
20:45
Батраков оформил второй дубль подряд и стал лучшим бомбардиром РПЛ
20:38
Батраков за 8 минут оформил дубль в ворота «Пари НН»
20:31
Батраков забил очередной гол, «Локомотив» снова повёл в Нижнем Новгороде
19:30
«Пари НН» быстро сравнял счёт в матче с «Локомотивом»
19:27
Воробьёв открыл счёт в матче с «Пари НН»
19:05
Илич: «Не очень хорошо, когда долго не побеждаешь, но Премьер-лига в целом довольно тяжёлая»
18:58
Галактионов оценил перспективы Севикяна и Сулейманова
18:30
«Пари НН» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
17:50
«Локомотив» назвал состав на матч в Нижнем Новгороде
02:16
Пари НН - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
21 Сентября
16:34
Булыкин: «Матч с «Пари НН» не станет лёгкой прогулкой для «Локомотива»
20 Сентября
20:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Локомотив РПЛ — 22 сентября 2024
16:15
Рискованная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив чемпионата России — 22 сентября 2024
14:26
Алексей Миранчук: «Приятно смотреть на таблицу, где «Локомотив» идёт наверху»
14:18
Алексей Миранчук считает, что Батраков способен его превзойти
14:00
Асильдаров посоветовал Батракову не переходить в «Зенит»
09:33
Пономарёв – о Глушенкове и Батракове: «На Тюкавина тоже возлагали большие надежды»
19 Сентября
22:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН – Локомотив чемпионата России – 22 сентября 2024
21:11
Судьбу Илича может решить матч с «Локомотивом»
17:15
Агент Сафонов: «Сейчас Батракову нужно стать мужиком»
17 Сентября
14:36
Колосков: Батракову рано в Европу
14:02
Шалимов — о Батракове: «Просто красавчик»
15 Сентября
12:45
Булыкин дал совет молодому Батракову, как не растерять игровую форму 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати «Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя Головин прокомментировал победу над «Барселоной» Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» «Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Оренбург Оренбург
0
0
2.13 3.70 3.05
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
0
1.62 3.75 5.40
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2
2
2.02 3.90 3.15
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
3
3.45 3.55 2.00
Видео
23.09.24 в 18:30
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
2.07 3.60 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Сентября
22:13 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Надо у Станковича спросить, с чем связана моя замена»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Терёхин посетовал на игру «Динамо» в защите в дерби со «Спартаком» эксклюзив
21:58 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «После удаления Маухуба «Спартак» подумал, что победит, и это его подвело» эксклюзив
21:57 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Я как тренер готов принять любое решение руководства»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Команда в не самых простых условиях добилась победы»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, в чём феномен Батракова
21:40 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Матч со «Спартаком» был равный, на победу никто не наиграл» эксклюзив
21:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмёт Батракова» 2
21:25 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Почему-то проверил, что мяч прилетит, что Сулейманов прокинет дальше, и побежал туда, забил»
21:21 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Илича
21:13 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Какая разница, кто и сколько набрал очков, если мы будем проигрывать аутсайдерам?»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё рассказал, за счёт чего «Динамо» удалось вырвать ничью со «Спартаком» эксклюзив
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял Тикнизяна
20:48 · Россия. Премьер-лига
Батраков догнал Глушенкова на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ
20:45 · Россия. Премьер-лига
Батраков оформил второй дубль подряд и стал лучшим бомбардиром РПЛ
20:42 · Россия. Премьер-лига
Угальде назвал причину, по которой «Спартак» не смог победить «Динамо» эксклюзив
20:38 · Россия. Премьер-лига
Батраков за 8 минут оформил дубль в ворота «Пари НН»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Батраков забил очередной гол, «Локомотив» снова повёл в Нижнем Новгороде
20:27 · Россия. Премьер-лига
Барко и Угальде забили 10 из 13 голов «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Станкович высказался о травме Медины
20:12 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Зобнин заступился за Денисова
20:09 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Моменты есть, это настраивает на позитивный лад»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ рад, что Дзюба и Джикия нашли команды
20:01 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «В атаке не понравилось, всё было слишком медленно»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о поиске соперников для сборной России
Все новости
Рекомендуем