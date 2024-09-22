Галактионов: «Команда в не самых простых условиях добилась победы»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Когда появляется яркий молодой игрок, многие тренеры, особенно тот, кто работает с этим игроком, говорят: «Не перехваливайте». А с другой стороны, как его не хвалить?

- Всё должно быть в меру. Хороший матч с его стороны, но еще раз мы говорим об одном конкретном игроке, но мы должны говорить о команде, а команда, та, которая сегодня в не самых простых условиях добилась победы. Мы прекрасно понимаем, что в Нижнем непросто играть, тяжело, большим количеством соперник обороняется, надо иметь терпение. Надо иметь игровую дисциплину для того, чтобы вскрывать эту оборону соперника. И сейчас нам это удалось, очень важные три очка.

- По игре всем ли остались довольны сегодня?

- Не бывает моментов, когда всё идеально. Гол пропустили, прозевали момент, потому что было понимание, что соперник может сделать и прямую подачу, может и найти игрока с подбора. Вот его, к сожалению, прозевали. Поэтому в целом игра была под нашим контролем. Особо моментов у соперника не было, нельзя вспомнить какой-то остроты. Поэтому еще раз повторюсь: на сегодняшний день важные три очка. По качеству второй тайм совершенно другой был, потому что еще раз говорю, что мы в большей степени территориально владели мячом, но поострее бы в завершающей стадии нам хотелось бы быть.

- Севикян. Матч в Кубке - голевая, матч в чемпионате - голевая. Со «Спартаком» выйдет в старте?

- У нас целая неделя впереди. Посмотрим, во-первых, как будет работать на неделе, это тоже важный критерий. Не только результативные действия являются критерием для попадания в состав, но еще и тренировочная работа, отношение к своему делу и конкуренция на своей позиции.

- Сможет ли со «Спартаком» сыграть Тикнизян? Что известно по его состоянию сейчас?

- Посмотрим, сейчас проведем обследование. Схватился за заднюю поверхность бедра, потому что поле немного мягковато. У ребят какие-то определенные нюансы стали возникать в связи с этим. Но еще раз говорю: обследование проведем и более точно поймем по его срокам восстановления.