Булыкин объяснил, в чём феномен Батракова

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, в чём заключается феномен полузащитника «красно-зелёных» Алексея Батракова.

Стоит сказать, что 19-летний хавбек оформил два дубля в двух последних матчах РПЛ.

«Молодой, с горящими глазами, в отличных кондициях. Ему доверяют даже когда у него были не лучшие матчи. За счет этого молодежь становится стабильнее, приобретает уверенность», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Батраков принял участие в девяти матчах чемпионата России, забил семь голов и отдал пять голевых передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.