Пивоваров: «Матч со «Спартаком» был равный, на победу никто не наиграл»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- «Динамо» повезло свести игру к ничьей?

- Вы голы «Спартака» видели? Считаете, «Динамо» повезло с такими голами или «Спартаку»?

- Первый мяч «Спартака» был неплохим.

- Он был забит с рикошетом.

- Лаксальта сегодня сильно не хватало?

- У Диего повреждение. У нас не было и Скопинцева, и Чавеса, и Грулёва. Так что да, у «Динамо» были определенные потери. Но игра получилась боевая. Результат, наверное, справедлив.

- С удалением Маухуба согласны? Показалось, даже он не понял, за что был наказан.

- Игрок не понимает этого до сих пор. Удаление не только формальное. Мы проанализируем эпизод и решим, будем ли подавать протест.

- Тюкавина отдельно поздравили?

- Конечно. Но он и раньше забивал «Спартаку».

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- «Спартак» на своем поле не проигрывает «Динамо» с мая 2018 года. С чем связана эта тенденция?

- «Спартак», действительно, сложный соперник для нас. Сегодня настрой у нашей команды был боевой. Пусть мы и не победили, но бились до конца и заработали очко.

- В чем сложность этого соперника?

- Трудно сказать. Надо спросить у футболистов.

- Может стиль игры не удобный?

- Это наш принципиальный соперник. Старейшее дерби страны. Поэтому на «Спартак» особо не надо настраиваться. Это изначально сильный раздражитель.

- Многие отмечают Барко в составе «красно-белых». Сегодня он как-то выделялся?

- Мне сложно оценивать игру футболистов «Спартака». Считаю, что матч был равным с обеих сторон.

- То есть, никто не наиграл на победу?

- Да. И по счету тоже.

Елена Григорьевская