Булыкин: «Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмёт Батракова»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова в «Зенит».

— Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмет Батракова. Но в «Локомотиве» он пришелся ко двору, — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и стал автором пяти голевых передач.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.