Благодаря кому «Локомотив» задавил «Пари НН»

Московский «Локомотив» удачно погостил в Нижнем Новгороде – во втором тайме «железнодорожники» окончательно склонили чашу весов в свою сторону в противостоянии с «Пари НН». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх игроков матча.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 6:20, в створ – 1:7, угловые – 3:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

НИКОЛАЙ КАЛИНСКИЙ – 7,0. Был светлым пятном в игре «Пари НН». Сделал гол для Боселли, отбирал мячи лучше всех в составе своей команды. Но один в поле не воин, и этим всё сказано.

АРТЁМ КАРПУКАС – 7,5. Открывает в себе качества созидателя. Здорово действовал в подготовке первого гола, где отправился в дриблинг и как нужно поднёс снаряд Воробьёву. А всего Артём записал на свой счёт четыре ключевых паса.

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 8,0. Ещё один дубль (после того, который был «Оренбургу») оформил этот парень – и снова «Локомотив» выиграл с разницей в два мяча. Раз не особо клеилось у Алексея с подачами, то взял он дело в свои руки (ноги / голову).

Это вратари уже его боятся – Медведев пропустил отнюдь не самый грозный удар Батракова издали. Плюс со своим 168-сантиметровым ростом Алексей забил головой. Выиграл пять из семи единоборств, что для его габаритов отлично.

Кирилл Иванцов