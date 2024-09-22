Батраков: «Почему-то проверил, что мяч прилетит, что Сулейманов прокинет дальше, и побежал туда, забил»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Локомотив» Алексей Батраков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Уже привычная процедура такая: с поля на интервью как лучший игрок матча?

- Хочу поблагодарить команду, без которой ничего бы не было, без которой я бы не забивал голы.

- Второй гол - насколько это наигранная комбинация? Потому что от вас голов головой мало ждешь.

- Мало ждешь, но я почему-то проверил, что мяч прилетит, что Сулейманов прокинет дальше, и побежал туда, забил.

- Есть у вас какая-то цель, планка по голам и передачам?

- По голам и передачам нет. Есть планка командная - быть как можно выше в таблице.

- А как можно выше в таблице - первое место?

- Я не хочу загадывать, честно. Мы движемся от матча к матчу, хотим побеждать в каждом матче, все парни выкладываются.