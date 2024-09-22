В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможной тренерской перестановке.

В девятом туре чемпионата России «Пари НН» проиграл на своем поле «Локомотиву» со счетом 1:3. Для нижегородцев это уже шестое поражение в сезоне – больше всех в лиге.

— Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке, — заявил Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

Функционер заявил, что недоволен результатом, но отметил, что с каждым матчем команда прибавляет.

После девяти туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.