Зобнин: «Какая разница, кто и сколько набрал очков, если мы будем проигрывать аутсайдерам?»

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Футболист заявил, что результат будем оценивать только после окончания сезона.

«Почему все про Санкт-Петербург говорят? У нас свои задачи, мы должны следить за собой. Какая разница, кто и сколько набрал очков, если мы будем упускать моменты, такие шансы, проигрывать аутсайдерам?» — цитирует Зобнина «Чемпионат».

В девятом туре чемпионата России «Спартак» не смог обыграть на своем поле «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 16 очков в девяти играх.