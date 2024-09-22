Нгамалё рассказал, за счёт чего «Динамо» удалось вырвать ничью со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о противостоянии со «Спартаком», быстром голе и удалении эль-Мехди Маухуба.

- За счет чего «Динамо» удалось вырвать ничью со «Спартаком» в конце матча, играя в меньшинстве?

- До конца игры мы продолжали верить в позитивный результат, и эта вера позволила нам добиться ничьей.

- «Динамо» забило быстрый мяч, причем очень неожиданно. Как это удалось?

- Перед игрой мы договаривались, что нам нужно активно пойти вперед, что мы с самого начала матча и сделали. Наша задумка и вера в себя увенчались ранним голом.

- Команд поняла, почему удалили Маухуба?

- Конечно, мы поняли, но стоит отметить, что это решение судьи было суровым и нам нужно было это принять.

- Почему матчи со «Спартаком» так тяжело даются «Динамо»?

- Это всегда сложные встречи по той причине, что обе команды обладают мастеровитыми футболистами. С обеих сторон идет серьезное противостояние. По этой игре можно констатировать, что мы добились положительного для себя результата.

Елена Григорьевская