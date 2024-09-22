«Локомотив» потерял Тикнизяна

В воскресенье вечером «Локомотив» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Пари НН». В концовке игры травму получил защитник московской команды Наир Тикнизян. Замен у «железнодорожников» уже не было, поэтому Тикнизян просто покинул поле.

В ближайшее время представители «Локомотива» наверняка расскажут о травме Наира Тикнизяна подробнее.

Отметим, что «Локомотив» смог обыграть на выезде «Пари НН» со счётом 3:1. Московская команда сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два зачётных балла (21 против 23).