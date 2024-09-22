Ребята, хватит спать: Новый дубль Батракова позволил «Локомотиву» переехать «Пари НН»

«Локомотив» приехал в Нижний Новгород, чтобы испытать местную команду на прочность. «Железнодорожникам» требовалась победа, чтобы восстановить равенство очков с «Краснодаром» и отставание от «Зенита» в два очка.

«Пари НН» в кризисе – непонятно, когда он из него выберется и выберется ли вообще в Премьер-лиге. Качается кресло под Сашей Иличем – может, он жалеет, что весной сорвался в Нижний из «Атромитоса»? Помнится, в предконцовке прошлого чемпионата ходили слухи об отставке Галактионова из «Локомотива», но вспоминает ли кто-то сейчас об этом?

«Железнодорожники» не хотели откладывать дело в долгий ящик и начали матч инициативно. По одной из классификаций, быстрый гол – это забитый за первые двадцать минут. Вот как раз на двадцатой гости и отличились. Карпукас на левом полуфланге обыгрался с Бариновым и в падении прострелил, а Воробьёв с разворота заслал мяч в ворота (0:1).

«Пари НН» взбодрился и нашёл ответный гол на стандарте. Эктов подал угловой слева домашней заготовкой на Калинского, который влёт пробил низом к левому углу. Очень удачно подставил ногу Боселли – переправил мяч в сетку (1:1). Впрочем, играть оставалось ещё долго, никаких гарантий нижегородцам не давалось.

В районе получаса игры Пиняев здорово ринулся со своей половины поля к чужой штрафной и с левого полуфланга неудачно выкрутил передачу к дальней штанге. То ли дело пас Самошникова справа от лицевой линии – Воробьёв пробил пяткой между ног Александрова, но не пропустил мяч в сетку Медведев.

Карпукас дальним ударом пробил повыше створа. Воробьёв со штрафного приложился рядом с правой девяткой. То, что защитник Ньямси любит поражать чужие ворота, это известно. Но тут был не такой случай. Батраков набросил со штрафного, Сильянов скинул, Ненахов справа навесил, а Ньямси головой не попал в ворота.

На самом старте второго тайма хозяева пошли вперёд, Стаматов навёл кое-какого шороху слева в чужой штрафной, однако заблокировали его удар. В целом игра скатилась в спокойное русло. Накануне ЦСКА так блекло доиграл ничью с «Рубином», а тут «Локомотив» предъявил достаточно ресурсов, чтобы одержать уверенную победу.

Пиняев издали попал в створ, но вратарь волжан вытащил мяч на угловой. Вышедший на замену Сулейманов со скидки Баринова пробил в касание, что не стало проблемой для Медведева. Нерешаемой задачей для него стал не самый сложный удар Батракова на 65-й минуте. Севикян сделал пас Алексею, который ударом по центру из-за пределов штрафной площади прошил Медведева (1:2).

Продемонстрировали гости классный розыгрыш углового, только Баринов недоцелил в левый угол с передачи Батракова. Голевой пас не суждено было Алексею сделать, зато сотворить дубль – пожалуйста. Самошников вбросил аут справа, мяч доскочил почти до дальней штанги, и там разобрался Батраков как надо (1:3).

«Пари НН» вообще уже ни на что не реагировал, игроки нижегородцев просто были статистами на поле. «Локомотив» взял запланированные три очка на выезде и отстаёт от «Зенита» на два балла. Персонально Батраков, снова показавший жест Night Night, радуется второму дублю подряд в рамках в Премьер-лиги – восемь дней назад он загнал два мяча в ворота «Оренбурга». Единственное, омрачило победу «путейцев» повреждение Тикнизяна, ушедшего по этой причине в раздевалку в компенсированное время.

Кирилл Иванцов