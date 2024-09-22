Батраков догнал Глушенкова на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье вечером «Локомотив» проводит гостевой матч чемпионата России против «Пари НН». Полузащитник московской команды Алексей Батраков по ходу второго тайма оформил дубль – он расписался в воротах нижегородцев на 65-й и 73-й минутах.

Таким образом, Алексей Батраков догнал Максима Глушенкова на первом месте рейтинга бомбардиров Премьер-лиги. Эти футболисты имеют на своём счету по семь голов в текущем чемпионате.

На третьей позиции в бомбардирской гонке идёт нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Костариканец забил шесть голов.

Следить за концовкой матч «Пари НН» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции.