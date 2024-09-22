Батраков оформил второй дубль подряд и стал лучшим бомбардиром РПЛ

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков снова оформил дубль.

В эти минуты «Локомотив» проводит выездной поединок против «Пари НН» в рамках девятого тура чемпионата России. На данный момент «железнодорожники» впереди со счетом 3:1.

Автором двух голов стал 19-летний хавбек Алексей Батраков, который оформил дубль уже во втором матче РПЛ подряд. Всего же на счету молодого дарования уже семь забитых мячей и пять результативных передач в девяти встречах.

Стоит сказать, что теперь Батраков делит первое место в гонке бомбардиров с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

За всеми событиями матча «Пари НН» - «Локомотив» можно следить в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.