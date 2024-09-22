Угальде назвал причину, по которой «Спартак» не смог победить «Динамо»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о ничьей с «Динамо» (2:2).

- Как прокомментируете свой гол?

- У меня была удобная позиция для удара. Последовал хороший пас, и я забил.

- Почему «Спартак» не смог удержать победу?

- Это был сложный матч. Соперник тоже хорошо готовился к игре и хотел победить, Как и мы. К сожалению, так получилось. Так случается в футболе.

- «Динамо» считается очень удобным соперником для «Спартака» и на домашнем стадионе «красно-белых» не выигрывало уже много лет. Почему с этим соперником вы играете хорошо?

- Я бы не сказал, что это простой соперник. Нам часто удается играть хорошо, потому что мы готовимся и стараемся победить. Но это непросто сделать. Назвал бы соперника очень сложным.

Елена Григорьевская