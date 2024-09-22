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Батраков за 8 минут оформил дубль в ворота «Пари НН»

22 Сентября 2024 • 20:38 Комментировать
Пари НН
1:3
Локомотив Москва
1 5.70 X 4.30 2 1.60
2-й тайм

«Пари НН» принимает «Локомотив» в матче девятого тура. Полтора тайма команда Саши Илича достаточно успешно играла против фаворита, но в итоге пропустила еще дважды от Алексея Батракова, который оформил дубль за восемь минут. Илья Самошников вбросил мяч из аута через всю штрафную, после чего набежал на него Батраков, который головой  вонзил сферу в сетку - 1:3 на табло и 12-е бомбардирское очко футболиста в этом сезоне.

У «Локомотива» отличные шансы завершить тур на втором месте рядом с «Краснодаром». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Локомотив Москва Пари НН Алексей Батраков ещё теги

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