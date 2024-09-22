Барко и Угальде забили 10 из 13 голов «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко и форвард команды Манфред Угальде являются самыми результативными игроками «красно-белых».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» забил 13 мячей в девяти играх. Стоит сказать, что 10 голов записала на свой счет пара Барко-Угальде. На счету аргентинского хавбека четыре мяча, а парагвайский голеадор поразил сетку ворот соперников уже шесть раз.

Кроме того, у Барко есть три голевые передачи, а в копилке Угальде один ассист. Если взять еще и эту статистику, то они поучаствовали в 12 забитых мячах из 13.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ больше Угальде (6) забил только нападающий «Зенита» Максим Глушенков (7).