Станкович высказался о травме Медины

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием о повреждении вингера команды Хесуса Медины.

Парагваец получил травму в концовке матче с «Динамо» (2:2) и был заменен на 83-й минуте на Антона Зиньковского.

— По травме Медины информации у меня нет, но надеюсь, что он избежал серьёзного повреждения, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В текущем сезоне Медина появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором двух ассистов.

В десятом туре Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 28 сентября.