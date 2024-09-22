Капитан «Спартака» Зобнин заступился за Денисова

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заступился за защитника команды Даниила Денисова.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Спартак» упустил победу над «Динамо» из-за ошибки Денисова на 90+4-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:2.

«Денисов не играл бы в «Спартаке», если бы его уровень был низким. За исключением момента с голом, во втором тайме он сыграл хорошо. Не проваливался, играл уверенно», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний Денисов принял участие в 11 играх во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

В следующем туре РПЛ «Спартак» будет гостить у «Локомотива».

Зобнин — о словах Тюкавина: Зачем такое говорить? Пусть следит за игроками «Динамо»