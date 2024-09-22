Биджиев: «Моменты есть, это настраивает на позитивный лад»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Очень самоотверженно сегодня ваша команда действовала, очень активны были динамовцы на поле. Но при этом забить не удалось. Счет 0:0 и ничейный результат насколько сегодня справедлив и приемлем для команды?

- Я думаю, что в целом получился боевой матч. Наверное, по-другому быть и не могло. Я считаю, что наши ребята проявили себя с очень хорошей стороны, все старались выполнять на поле и строго играть, чтобы противодействовать футболистам «Ростова», а в то же время создавать моменты у ворот соперника. Конечно, у наших ворот тоже были острые моменты во втором тайме. Но в целом, я считаю, матч был обоюдоострым. Могла как одна команда выиграть, так и другая. Соответственно, результат на табло. Я думаю, по игре.

- Не боялись проводить ротацию и в такой сложный матч выпускать свежих футболистов. Как оцените их действия, насколько они влились в игру?

- Почему должны бояться? Наши ребята из обоймы игроков. Мы считаем, что они все основные игроки. Поэтому старались своевременно вносить коррективы, учитывая, что соперник также проводил замены. Нам нужно было поддерживать темп матча. Отсюда и проводили замены.

- Как себя показал после травмы Касинтура? Хватило ли времени, чтобы оценить его возможности дальнейшие? Как быстро он наберет оптимальные кондиции?

- Безусловно, это не его потолок. Конечно, он может играть еще лучше, но, конечно, надо принять во внимание, что все-таки месяц без игры. Конечно, чуть не хватает игрового тонуса. А так, я считаю, что он отработал и старался всё выполнять на 100%.

- Сегодня снова не забили, это удручает? Или это нормально, что по такой игре счет 0:0?

- Почему снова? В последних двух матчах мы забили. А может и больше, в трех или четырех. Основное - когда нет моментов, это удручает. А когда есть моменты, но их не реализовываем, вот это не очень хорошо, но моменты есть. Это настраивает на позитивный лад.