Глава РПЛ рад, что Дзюба и Джикия нашли команды

Александр Алаев, который работает на посту президента Российской премьер-лиги, высказался об Артёме Дзюбе и Георгии Джикии. Алаев рад тому, что опытные футболисты смогли найти себе новые команды.

«И Джикия, и Дзюба – важные знаковые фигуры в нашей лиге. То, что они остались в РПЛ, это, конечно, хорошо. С точки зрения внимания болельщиков и СМИ, это очень здорово. Надеюсь, что они наберут хорошую физическую форму, Артем побьёт рекорды», - цитирует Алаева Sport24.

Напомним, что перед закрытием летнего трансферного окна в России Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном», а Георгий Джикия заключил соглашение с «Химками». Ранее Дзюба и Джикия какое-то время провели в статусе свободного агента.

Добавим, что Дзюба отдал три голевых паса в двух матчах за «Акрон» в РПЛ. Джикия за «Химки» ещё не дебютировал.