Карпин: «В атаке не понравилось, всё было слишком медленно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Обе команды сегодня бились и старались, были нацелены на победу, но забить ни той, ни другой не удалось. Насколько справедлив итог 0:0 по такому матчу?

- Судя по такой игре и моментам, которые были у одной и другой команды, наверное, да, справедлив.

- Давайте разберем действия вашей команды. Что понравилось в игре «Ростова» сегодня? Что заслуживает критики?

- В обороне понравилось, как играли. В обороне. В атаке не понравилось, все было слишком медленно и без продвижения вперед.

- Появление Игнатова сразу после перерыва связано с недомоганием Вахании? Или есть другая причина?

- И то, и другое.

- Мохебби вернулся на поле, долго его ждали болельщики, на разных позициях поиграл. Успели ли за это время оценить его действия, есть ли пища для размышлений?

- Да нет, что там за 15 минут? Сыграл и слава богу.

- После финального свистка у вас было общение с Карасёвым. Наверное, поводом послужили судейские решения. Что скажете об этом, что объяснял вам главный судья?

- Понятно, что не про погоду разговаривали. Что разъяснял, у меня останется. Что толку? Нам все время что-то разъясняют, а суть от этого не меняется. На белое говорят черное, на черное - белое. Смысл об этом говорить?

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- Делают это разные люди?

- Делают все судьи. На белое говорят черное, на черное - белое. Все это делают. Зачем про это говорить тогда?