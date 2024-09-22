Алаев высказался о поиске соперников для сборной России

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался на тему поиска Российским футбольным союзом соперников для товарищеских матчей национальной сборной.

«Застал период изоляции в качестве генсека, и, поверьте, найти соперника – крайне тяжело. К сожалению, мы живём в таких обстоятельствах. Нам приходится летать во Вьетнам. Надеюсь, что на следующие окна в октябре и ноябре коллеги найдут достойных соперников», - цитирует Алаева Sport24.

Напомним, что в сентябре сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. После этого команда Валерия Карпина должна была сыграть против Таиланда, но матч был отменён из-за тайфуна.

В следующий раз сборная России соберётся в октябре. Соперники команды Валерия Карпина по товарищеским матчам ещё не были объявлены.