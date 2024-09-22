Личка: «Нам помогла эмоционально красная карточка»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Вы результатом довольны?

- Доволен результатом, недоволен первым таймом, потому что я там хотел видеть другую игру, больше в середине поля, которая мне не нравилась. Но так бывает. «Спартак» - сильная и хорошая команда. Надо иногда уметь терпеть. Сегодня мы в первом тайме быстро забили. Там было еще 2-3 контратаки. К сожалению, очень быстро счет стал 2:1, перевернул ситуацию «Спартак». До перерыва нам было тяжело, так скажем.

Второй тайм уже, я думаю, там была плюс-минус равная игра. Нам помогла, что и говорить, эмоционально красная карточка, которая наконец-то нам очко подарила.

- Кроме контратак, как вы хотели сегодня «Спартак» взламывать? Потому что соперник высоко прессингует. Быстрые атаки - это выход, но как еще?

- Быстрые, но там есть ситуация с начала игры, когда идет высокий прессинг, у нас есть игроки с хорошим пасом, можно сразу играть на нападающего между линиями, потом может быть выход быстрый 3 в 3 или 3 в 4. Мы так один гол забили. Там Артур два раза хорошо выходил один в один. Но не хватало последнего паса на нападающего. Когда у тебя есть шанс, когда соперник играет в высокий прессинг, ты выходишь через быструю контратаку и видишь другую ситуацию. Если доходишь до удара - бей. Если нет, тормози, потом уже идет позиционная атака. Мы это использовали. 3-4 неплохие контратаки, но позиционная атака у нас не была столь хороша.