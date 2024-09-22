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Личка: «Вдесятером еще забить гол, 2:2 на 90-й минуте - это как победа для нас»

22 Сентября 2024 • 19:47 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Честно говоря, не видел сегодня вас таким. Вы были разгневаны в момент удаления. Как вы видели ситуацию?

- Я был очень недоволен. Согласен с тем, что первая желтая карточка по делу, это неспортивное поведение. Но второй момент - в первом тайме Тео Бонгонда где-то на 44-й минуте делал то же самое. Он летал, как самолет, приземлялся, а судьи не обращали внимания на эту ситуацию. Во втором тайме показал вторую желтую карточку игроку. Если хочешь следовать правилам, делай это с начала игры, а не на 80-й минуте. Мне кажется, это не фэйр-плей.

- После удаления ваша команда эмоционально иначе себя почувствовала, отыгралась и могла победить.

- Для нас да, это была некая помощь. Мы сначала расставились по схеме 4-4-1, но я потом уже хотел играть впереди с двумя нападающими. Если уступишь 1:2 или 1:3 - нет разницы. Но когда имеешь двух нападающих впереди, любая быстрая контратака может получиться. Поэтому мы подумали и перешли на игру 4-3-2. На 86-й минуте выпустил Макарова, флангового полузащитника, там остался Кутицкий сам. Можно сказать, играли 4-1-3… Просто играли все вперед, и нам получилось забить гол, 2:2. Еще Гладышев не использовал свой отличный момент. Могли уходить, как победители. Но надо сказать, что эта ничья для нас как победа, потому что соперник тоже играл хорошо, сильно. Понятно, что второй гол, с пенальти - это пенальти. Тоже нам поставили такой пенальти…  Это надо принять, но я очень рад за эту ничью, потому что это очень хороший результат. Вдесятером еще забить гол, 2:2 на 90-й минуте - это как победа для нас.

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Динамо Москва Марцел Личка

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