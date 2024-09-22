Силкин оценил дерби «Спартак» - «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о прошедшем дерби, в котором «бело-голубые» вырвали ничью в гостях у «Спартака» (2:2).

«Дерби получилось. «Динамо» стало действовать агрессивнее, играя в меньшинстве. Голы Тюкавина? Он очень хорошо играет лицом к чужим воротам, таких нападающих осталось мало. На него до этого вылилось много грязи, но я считаю эту критику незаслуженной», - цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Динамо» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место (17 очков), а «Спартак» - пятое (16 очков).

Добавим, что в следующем туре российского чемпионата «Динамо» будет играть против «Динамо» из Махачкалы на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 29 сентября.