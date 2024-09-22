Зобнин — о словах Тюкавина: Зачем такое говорить? Пусть следит за игроками «Динамо»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

После очного матча (2:2) Тюкавин заявил, что специально пошел в зону Денисова, из которой забил гол, так как игрок «Спартака» плохо обороняется.

— Зачем вы мне про Тюкавина говорите? Спросите у него, зачем он это говорит. Пусть следит за своими футболистами. Зачем говорить про чужих? Тем более два русских игрока, которые встретятся в сборной. Зачем провоцировать это? — сказал Зобнин журналистам.

В следующем туре чемпионата России «Спартаку» предстоит дерби с «Локомотивом», а московское «Динамо» сыграет с одноклубниками из Махачкалы.