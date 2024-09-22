Капитан «Спартака» Зобнин прокомментировал упущенную победу в дерби с «Динамо»

Капитан и хавбек «Спартака» Роман Зобнин высказался после ничейного результата в игре девятого тура чемпионата России с «Динамо» (2:2).

Решающий гол «красно-белые» пропустили на четвертой компенсированной минуте второго тайма.

«Такое бывает. «Динамо» — хорошая команда с исполнителями. Они почувствовали уверенность. Могли еще пропустить», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

По итогам девяти сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

В десятом туре РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся на выезде с «Локомотивом». Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 по мск.