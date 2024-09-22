Станкович: «Максименко совершил чудо, мы могли и проиграть»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- С вашей точки зрения, что произошло в конце матча? Почему не удалось дотерпеть?

- Чтобы в таких матчах одержать победу, необходимо не только качество, сколько хитрость и характер. Сегодня, играя даже в равных составах, мы показывали хорошую игру. У нас достаточно качеств, на мой взгляд, в численном большинстве, когда в поле играют 10 против 9, спокойно владеть мячом и спокойно доигрывать. Но сегодня, к сожалению, этого нам не хватило. Мы только с одним очком.

- С чем была связана замена Хлусевича в перерыве?

- Действительно, тактическая замена, чтобы добавить сил и конкретики. Денисов отыграл хорошо, практически ничего соперник не создавал до вот этого финального отрезка.

- Можно сказать, что несмотря на то, что во втором тайме вы так и не забили, что второй тайм полностью вас удовлетворил, за исключением вот этой концовки, пропущенного гола? Всё по игре устраивало?

- Действительно, в целом, если мы говорим про качество игры в этом матче, с таким соперником, это дерби не будем забивать. «Динамо» создает сложности любому сопернику. В целом все было неплохо до этих последних восьми минут. Здесь нужно отдать должное и поблагодарить Максименко, потому что он совершил чудо, мы могли и проиграть.