Станкович: «Спартак» играл за Маркиньоса»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после финального свистка в игре с «Динамо».

Матч девятого тура чемпионата России завершился со счетом 2:2. Маркиньос пропустил игру из-за смерти своего отца.

«По травме Медины информации у меня нет, но надеюсь, что он избежал серьезного повреждения. Особенно с учетом трагедии, которая произошла в семье Маркиньоса. Сегодня мы играли за него», — цитирует Станковича «Чемпионат».

После девяти туров «Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России. В копилке команды Станковича 16 набранных очков.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Локомотив».