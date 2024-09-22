В «Динамо» озвучили претензию к судье после ничьей со «Спартаком»

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, поделился эмоциями после ничьей со «Спартаком» (2:2).

«Эмоции смешанные. Ничью отвоевали на последних минутах. Могли и выиграть, Ярослав Гладышев имел хороший момент, чтобы вырвать победу. К сожалению, не получилось. От игры эмоции смешанные. Мы хорошо начали, но традиционно после хорошего начала пропустили два достаточно дешёвых мяча. Ну а дальше арбитр Иванов внёс свою лепту в эту игру.

Я, наверное, комментировать действия арбитра не буду. В его родном городе один спортивный функционер всё высказал по поводу этого. Мы были удивлены видеть, что несколькими минутами ранее Бонгонда симулировал, но судья давал играть и не показывал ему жёлтую карточку. А в эпизоде с нашим футболистом такая же точно ситуация почему-то трактовалась по-другому. Много раз говорили, что судьи могут делать ошибки. Но когда одинаковые моменты трактуются по-разному и не в пользу нашей команды, это вызывает очень большие вопросы.

Мы пересмотрим эпизоды и примем решение насчёт подачи в ЭСК. Но судейством, безусловно, мы недовольны. Одинаковые моменты трактуются по-разному», - сказал Гафин журналистам.