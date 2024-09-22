Кечинов — о пропущенном голе «Спартака»: «Это какой-то детский сад!»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о пропущенном голе «красно-белых» в самом конце матча с «Динамо».

Команда Деяна Станковича упустила победу в дерби, пропустив на четвертой добавленной минуте второго тайма. Игра девятого тура РПЛ завершилась со счетом 2:2.

Кечинов заявил, что «Спартак» должен был в большинстве доводить такую игру до победы, но Денисов и Литвинов допустили детскую ошибку в моменте с Тюкавиным.

— Тюкавин принимал мяч практически во вратарской площади, а оба футболиста спокойно дали ему развернуться и забить мяч. Это какой-то детский сад! Так нельзя играть! — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После девятого тура «Спартак» остался на пятом место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 16 очков.