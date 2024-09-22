Пальцев: «Мы ещё забьём своё»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вы поцеловали статуэтку. Настолько много она для вас значит?

- Первая, наверное, да. Не знаю, заслуживал или нет, не мне судить, но очень рад, что выбрали меня.

- Счет 0:0. Кажется, что «Динамо» билось настолько самоотверженно, что ничья может вас не устраивать.

- Вы правы, мы бились, мы боролись, не так много моментов создали в этой игре. Считаю, что хорошо, что мы сохранили очко, потому что по сегодняшней игре заслужили только одно очко.

- Что получалось у команды хорошо, что можете отметить позитивного в действиях на поле?

- Думаю, быстрые атаки моментами получались у нас, позиционные не так хорошо получались. «Ростов» - очень хорошая команда. Я думаю, где-то в борьбе и быстрых атаках мы преуспели.

- Заработали одно очко, но снова не забили. То, что «Динамо» Махачкала так мало забивает в чемпионате, является ли проблемой для команды?

- Думаю, мы еще забьем свое. Я как и раньше говорил, верю в наших нападающих, во всех игроков. Знаю, что мы умеем забивать и можем. Главное, найти моменты, и нас прорвет.