Тюкавин осознанно шёл играть против Денисова в моменте со вторым голом

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Динамо» Москва Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- Твой гол в начале игры, опиши его. Получилось не вполне в стиле, неординарно, под опорную ногу голкипера.
- Я не туда бил, так получилось. В дальний угол бил.
- Расскажи про начало матча. Действительно ли ожидали от этой игры, что получится такая перестрелка?
- Думаю, никто не ожидал, но этот матч получился настоящим, как и должны играть дерби. Болельщики сегодня пришли, спасибо им. А матч, конечно, очень тяжелым был.
- Ты постоянно открываешься по диагонали. В этой голевой ситуации ровно такая же история была.
- Просто открылся, увидел свободную зону и вбежал. Ничего сверхъестественного.
- Голевая передача Нгамалё. Насколько повлияло его возвращение, его полтора месяца не было в команде, на игровой процесс?
- Видите, он для нас ключевой игрок, он наконец восстановился после травмы и отдал голевую передачу, мы забили гол.
- Второй гол. Там был уже такой навал. Ты осознанно пошел в ту зону, где Денисов, а не Литвинов или кто-то другой?
- Это уже был момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, что не так хорошо обороняется. Первый момент - угловой заработал, а второй - вот получилось забить.
- Так получается, что осознанно? Ты видел, что именно Даниил там?
- Конечно, можно даже посмотреть. Дальше просто повезло. Но без фарта никуда. Ковыряшечка? Ну как, ковыряшечка? Нужно было еще попасть мимо Максименко.
- Финт получился между ног. Хотел?
- Главное, что гол и не проиграли. Но жалко, что мы не выигрывали здесь очень давно. Но хорошо, что сегодня сыграли вничью.
- Расскажи в целом про старт игры. Не напрягало тебя, что не так много голов, как весной?
- Да нет, не напрягало, всегда столько работаю и думаю о хорошем со спокойной холодной головой. Это все вернется обратно.
- Как оценишь ситуацию, в которой команда? Можно «Динамо», как и весной, полноценно называть претендентом на чемпионство?
- Будете нас считать претендентами?
- Я лично считаю, а как ты?
- Мы, конечно. Как мы можем не считать себя претендентами?
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