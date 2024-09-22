Тюкавин осознанно шёл играть против Денисова в моменте со вторым голом

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Динамо» Москва Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Твой гол в начале игры, опиши его. Получилось не вполне в стиле, неординарно, под опорную ногу голкипера.

- Я не туда бил, так получилось. В дальний угол бил.

- Расскажи про начало матча. Действительно ли ожидали от этой игры, что получится такая перестрелка?

- Думаю, никто не ожидал, но этот матч получился настоящим, как и должны играть дерби. Болельщики сегодня пришли, спасибо им. А матч, конечно, очень тяжелым был.

- Ты постоянно открываешься по диагонали. В этой голевой ситуации ровно такая же история была.

- Просто открылся, увидел свободную зону и вбежал. Ничего сверхъестественного.

- Голевая передача Нгамалё. Насколько повлияло его возвращение, его полтора месяца не было в команде, на игровой процесс?

- Видите, он для нас ключевой игрок, он наконец восстановился после травмы и отдал голевую передачу, мы забили гол.

- Второй гол. Там был уже такой навал. Ты осознанно пошел в ту зону, где Денисов, а не Литвинов или кто-то другой?

- Это уже был момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, что не так хорошо обороняется. Первый момент - угловой заработал, а второй - вот получилось забить.

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- Так получается, что осознанно? Ты видел, что именно Даниил там?

- Конечно, можно даже посмотреть. Дальше просто повезло. Но без фарта никуда. Ковыряшечка? Ну как, ковыряшечка? Нужно было еще попасть мимо Максименко.

- Финт получился между ног. Хотел?

- Главное, что гол и не проиграли. Но жалко, что мы не выигрывали здесь очень давно. Но хорошо, что сегодня сыграли вничью.

- Расскажи в целом про старт игры. Не напрягало тебя, что не так много голов, как весной?

- Да нет, не напрягало, всегда столько работаю и думаю о хорошем со спокойной холодной головой. Это все вернется обратно.

- Как оценишь ситуацию, в которой команда? Можно «Динамо», как и весной, полноценно называть претендентом на чемпионство?

- Будете нас считать претендентами?

- Я лично считаю, а как ты?

- Мы, конечно. Как мы можем не считать себя претендентами?