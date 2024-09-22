Абаскаль посетил матч «Спартака»

Гильермо Абаскаль был замечен на воскресном дерби «Спартака» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Абаскаль приехал в Москву и посетил матч своей бывшей команды на следующий день после увольнения из «Гранады». Тренер потерял работу после провального старта сезона во втором испанском дивизионе.

Как известно, из «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили в апреле по причине неудовлетворительных результатов.

Напомним, что «Спартак» упустил победу над «Динамо» - московское дерби завершилось вничью со счётом 2:2. Следующий матч «красно-белые» проведут 28 сентября – против «Локомотива».