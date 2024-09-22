Илич: «Не очень хорошо, когда долго не побеждаешь, но Премьер-лига в целом довольно тяжёлая»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Давно не побеждали. Насколько это давит на команду? В каком настроении команда подходит к матчу с «Локомотивом»?

- Конечно, это не очень хорошо, когда долго не побеждаешь, но Премьер-лига в целом довольно тяжелая. И сегодня мы играем против одной из сильнейших команд. На сегодня мы играем на нашем домашнем стадионе, перед нашими фанатами. Мы стараемся отдать все.

- По какой схеме сегодня будет играть «Пари НН»? В два центральных защитника, или кто-то из игроков сыграет на непривычной для себя позиции?

- Для меня формация не столь важна. Мне более важно, как играют игроки, как проявляют себя в защите и нападении. Сегодня могу сказать, что у нас будет несколько свежих игроков. Это связано с тем, что у «Локомотива» много молодых и быстрых футболистов. Посмотрим, что сегодня будет.

- Пополнил команду Свен Карич. Расскажите о нем, его сильных сторонах, и чего от него ждете в «Пари НН»?

- Свен присоединился к нам вчера, вчера же и провел первую тренировку, он прибыл к нам из Словении после игры за «Марибор». Ему нужно немного времени на адаптацию, но думаю, на следующей неделе он присоединится к нам, к команде и поможет.

- При подготовке к матчу разрабатывали какой-то специальный план по сдерживанию Алексея Батракова?

- Он замечательный и отличный игрок в нападении, но у «Локомотива» в целом очень хорошее нападение, сильное, разыгрывающее и способное на много комбинаций, забивающее голы. Это очень опасно, поэтому мы больше нацелены на то, чтобы заботиться о всей команде и обратить больше на это внимание.