Стали известны сроки восстановления нападающего «Спартака» Виллиана Жозе

Нападающий Виллиан Жозе пропустил последние матчи «Спартака» из-за повреждения. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 32-летний бразилец должен восстановиться к началу октября.

Напомним, что Виллиан Жозе перебрался в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. С тех пор бразилец поучаствовал в шести официальных матчах «красно-белых». Результативными действиями игрок не отмечался.

В воскресенье «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.