Кто не давал «Ростову» вскрывать оборону махачкалинского «Динамо»

«Ростов» и махачкалинское «Динамо» взяли пример с «Химок» и «Оренбурга» – сыграли вничью 0:0. Ростовчане владели преимуществом, но моментов сконструировали мало. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило нескольких игроков команды хозяев.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 15:13, в створ – 5:2, угловые – 3:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ЕГОР ГОЛЕНКОВ – 5,0. Воздушной борьбы выиграл много – восемь из девяти попыток, ударил по чужим воротам дважды, а потерял мяч одиннадцать раз. Точность передач показал 63-процентную (15 его пасов из 24 достигли цели) – маловато. Констатируем, что Голенков не пользуется наилучшим образом отсутствием Комличенко из-за травмы, а тут ещё и Мохебби вернулся после травмы.

РОДРИГО САРАВИЯ – 4,5. Доверяет ему Карпин место в основе, а тот, видно, ещё адаптируется. Глебов куда компетентней смотрится. У Саравии 72 процента точности передач (16 неудачных пасов из 58 всего). Для сравнения, у Глебова соответствующий показатель – 88 процентов. «Бонусом» у Саравии идёт 21 потеря, у Глебова же их девять.

КИРИЛЛ ЩЕТИНИН – 4,5. Как подстригся, так стал играть хуже. Тоже не показал, почему в следующем туре Карпин снова должен сделать выбор в пользу него в старте. Одного удара по воротам недостаточно – нужны ещё. Попытки дриблинга две – обе неуспешные. Хотя, может, парень комплексует, ведь Карпин в своё время выговаривал ему за лишние обводки. Пока Щетинин не раскрывается во всей красе, а потенциал-то неплохой у него в атаке.

ИЛЬЯ ВАХАНИЯ, АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ и АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – по 4,0. Объединим их. Фланговые игроки, а с навесами у них дела были плохи. Сделали на всех троих семнадцать подач, но только лишь две из них оказались точными. Тот же Роналдо при смещениях в центр не отказался бы от выверенных передач с краёв.

Кирилл Иванцов