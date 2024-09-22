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Кто не давал «Ростову» вскрывать оборону махачкалинского «Динамо»

22 Сентября 2024 • 19:03 Комментировать (1)
Ростов
0:0
Динамо Махачкала
окончен

«Ростов» и махачкалинское «Динамо» взяли пример с «Химок» и «Оренбурга» – сыграли вничью 0:0. Ростовчане владели преимуществом, но моментов сконструировали мало. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило нескольких игроков команды хозяев.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 15:13, в створ – 5:2, угловые – 3:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

Протокол игры  
Ростов0:0Динамо Махачкала
Одоевский ДаниилЛангович АндрейСако УмарОсипенко МаксимВахания Илья 46' (Игнатов Герман ( 46') Саравия РодригоГлебов ДанилЩетинин Кирилл 63' (Кучаев Константин ( 63') Роналдо 88' (Азнауров Имран ( 88') Голенков Егор 63' (Байрамян Хорен ( 63') Сутормин Алексей 76' (Мохебби Мохаммад ( 76')
Запасные: Шамонин АнтонМелёхин ВикторЖбанов ИльяЯтимов РустамКомаров ИванХанкич ХидаетЧернов Евгений
Волк ДавидПальцев ВалентинШумахов ИдарТабидзе Джемал  71'Кагермазов Сослан 87' (Джапо Ян ( 87') Сундуков Темиркан 76' (Сандрачук Александр ( 76') Глушков Никита СергеевичЮсупов Залимхан  1'Гаджиев Абакар  67' 87' (Зинович Кирилл ( 87') Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 67' (Касинтура Эгаш ( 67') Агаларов Гамид 67' (Магомедов Ражаб ( 67')
Запасные: Котин НикитаКирш ИльяСердеров СердерАнгбан ВикторьенМагомедов Тимур
22 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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ЕГОР ГОЛЕНКОВ – 5,0. Воздушной борьбы выиграл много – восемь из девяти попыток, ударил по чужим воротам дважды, а потерял мяч одиннадцать раз. Точность передач показал 63-процентную (15 его пасов из 24 достигли цели) – маловато. Констатируем, что Голенков не пользуется наилучшим образом отсутствием Комличенко из-за травмы, а тут ещё и Мохебби вернулся после травмы.

РОДРИГО САРАВИЯ – 4,5. Доверяет ему Карпин место в основе, а тот, видно, ещё адаптируется. Глебов куда компетентней смотрится. У Саравии 72 процента точности передач (16 неудачных пасов из 58 всего). Для сравнения, у Глебова соответствующий показатель – 88 процентов. «Бонусом» у Саравии идёт 21 потеря, у Глебова же их девять.

КИРИЛЛ ЩЕТИНИН – 4,5. Как подстригся, так стал играть хуже. Тоже не показал, почему в следующем туре Карпин снова должен сделать выбор в пользу него в старте. Одного удара по воротам недостаточно – нужны ещё. Попытки дриблинга две – обе неуспешные. Хотя, может, парень комплексует, ведь Карпин в своё время выговаривал ему за лишние обводки. Пока Щетинин не раскрывается во всей красе, а потенциал-то неплохой у него в атаке.

ИЛЬЯ ВАХАНИЯ, АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ и АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – по 4,0. Объединим их. Фланговые игроки, а с навесами у них дела были плохи. Сделали на всех троих семнадцать подач, но только лишь две из них оказались точными. Тот же Роналдо при смещениях в центр не отказался бы от выверенных передач с краёв.

        Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Махачкала

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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
22 Сентября 2024 в 19:07
В се сволочи.
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