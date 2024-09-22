«Спартак» продлил беспроигрышную серию в дерби до 14 матчей

Сегодня, 22 сентября, московский «Спартак» не смог на своём поле одолеть «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась вничью со счетом 2:2. Решающий мяч был забит «бело-голубыми» на 90+4-й минуте.

Данный результат позволил «Спартаку» продлить беспроигрышную серию в дерби до 14 матчей в рамках Российской премьер-лиги. Последний раз «красно-белые» проигрывали в дерби еще летом 2022 года.

Телеграм-канал Opta Sports уточняет, что более продолжительная серия «Спартака» без поражений против московских клубов составляет 29 матчей (1992-1995 годах).

В следующем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Локомотивом».