Новые лица: три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» остались без победы в дерби с «Динамо»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Резвый старт старейшего московского дерби уместил в себя почти все главные события матча. «Спартак» пропустил, потом зажал соперника, забил два, но не победил. А упустил победу в большинстве. По движению «красно-белые» были сильно лучше соперника, но могли они и проиграть – отрицательно работала целая группа футболистов. Удивительно, но в этот раз без Умярова.

Таковых было немного, но давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Динамо». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «ДИНАМО»

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,0. Сыграл всего тайм, оценка могла быть и хуже. В то время, когда «Спартак» безрассудно доминировал, проваливался только Хлусевич. Сам Даниил регулярно упускал Артура, а его фланг ещё и не мог ничего создать из-под Маричаля.

Однажды Артур создал голевой момент для Бителло, Хлусевич был обыгран. В пяти случаях из семи Даниил проиграл борьбу на фланге, много спорил, нервничал.

СРДЖАН БАБИЧ – 3,0. Но все помидоры летят сегодня в центр обороны «Спартака». Упущенная победа при таком преимуществе в движении/созидании – это целиком их «заслуга». Ужасающе неповоротлив был Бабич, за ним такое редко замечаешь.

Срджан приходил на стандарты – ничем не помогал, за ловким Тюкавиным не успевал, в первом голе «Динамо» выбросился и зону свою оголил, игрока потерял. И что самое неожиданное: Бабич проиграл шесть (!) единоборств из восьми. Большая редкость.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,0. Под стать Срджану, а в моменте со вторым голом Тюкавина даже хуже, сыграл Литвинов. Очень плохо опекал, постоянно застывал в полупозиции, просто смотрел футбол. Так Тюкавин его развернул в решающем голе, так убежал от него в первом.

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Оба пропущенных мяча явно на совести Литвинова, центр обороны просто создавал все условия для дубля Тюкавина. Тоже плохо с единоборствами – проиграл четыре из шести, а ещё губил атаки при своё подключении. Дважды пробил по воробьям вместо передачи.