Галактионов оценил перспективы Севикяна и Сулейманова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- С каким настроением приехали в Нижний Новгород, в клуб, где вы работали, а сейчас он ваш соперник?

- Настроение позитивное, потому что понятно, календарный матч, мы двигаемся от игры к игре, нам необходимо улучшать свое качество, мы на это нацеливаем нашим футболистов. Естественно, поэтапно надо двигаться в турнирной таблице и побеждать. Что касается воспоминаний, очень теплые. Очень тепло болельщики приняли и в отеле, и в городе. Поэтому очень хорошие взаимоотношения со всеми. Приятно приезжать. Те воспоминания, которые есть, они только самые приятные.

- Эдгар Севикян перешел в «Локомотив». Вы здесь с ним работали в Нижнем Новгороде. Он мало играл. Сейчас какая роль ему будет отведена в «Локомотиве», кубковые поединки? Или будет в чемпионате часто выходить?

- Нет, это разные люди, потому что когда он приезжал, я его приглашал из Испании, он только, так сказать, формировался как личность, как игрок. Ему было необходимо время для адаптации на тот момент. Но качества, которые у него были, мне были понятны. Поэтому не удивительно, что тот отрезок в РПЛ, который у него был, он провел достаточно хорошо. Сейчас его приглашение из Венгрии, это тот игрок, который нам даст конкуренцию в составе. Естественно, кубковый матч с «Химками» показал, что те качества, на которые мы рассчитываем, у него есть. Он способен не только усиливать игру команды по ходу матча, но и биться за стартовый состав.

- В том матче Тимур Сулейманов оформил дубль, третий подряд в Кубке. В чемпионате играет Воробьёв, который в последний раз забивал в августе. Почему играет именно Воробьёв, а не Сулейманов в стартовом составе?

- Есть определенна стратегия матча, когда мы понимаем, какой футболист должен выйти в стартовом составе, а какой - по ходу матча. Соответственно решения по стартовому составу, которые есть, они озвучиваются команде. Идет хорошая рабочая конкуренция, все футболисты настроены на принесение пользы команде.

- Монтес только-только пополнил состав команды, уже отыграл один матч и забил даже гол. Он теперь основной центральный защитник?

- Мы опять же приглашали игрока, капитана сборной Мексики, игрока с огромным международным опытом, который сможет нам определенные стабильность и качество в этой позиции. Очень надеемся на то, что он с каждым матчем будет адаптироваться и прибавлять во взаимодействии с партнерами.