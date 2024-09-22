Тюкавин спас «Динамо» в дерби: «Спартак» в большинстве упустил победу в компенсированное время

«Спартак» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Лукойл Арена».

Старейшее московское дерби стало главной встречей девятого тура РПЛ. «Спартак» подошёл к нему с большей усталостью, ведь только поздним вечером четверга закончил он разгром самарских «Крыльев». «Динамо» тоже событийный матч выдало в Кубке России, устроив результативную ничью с тёзками из Махачкалы. Но было это днём ранее.

На московское дерби команды откинули усталость и начали так резво, что болельщики только успевали вертеть головами. На второй минуте Зобнин и Угальде разыграли классную «стеночку» и Роман мог забивать, но не попал в ближний угол метров с шести. В ответной же атаке «Динамо» счёт открыло. Передачу из глубины в очень классную скидку превратил Нгамалё. Константин Тюкавин вывалился на голкипера и чётко пробил под опорную ногу Максименко – 0:1.

На третьей минуте открыли счёт «бело-голубые» и… пропали с поля. «Спартак» нарастил обороты, включил давление и быстро забил ответный. Угальде пытался сыграть на Зобнина, а вместо этого разыграл «стеночку» с Карраскалем, успел к отскоку на линии штрафной площади и пробил «шведой». Мяч влетел под штангу – 1:1.

Затем и «Спартак» чуть притормозил, но для второго гола хватило и прострела отчаянья от Медины. Распластавшийся Даса рукой прервал полёт мяча, арбитр сбегал посмотреть повтор и вернулся с вердиктом – пенальти. Эсекьель Барко пробил в «шестёрку», Лунёв нырнул туда же, но достать не сумел – 2:1. Семь минут переиграли команды в первом тайме, однако «Динамо» так и не сумело в игру вернуться.

Во второй половине встречи давление «Спартака» ослабло, игра стала более рваной, однако у «бело-голубых» комбинационный футбол всё равно не получался. А именно им нужно было отыгрываться. Ещё хуже всё стало, когда поле покинул Маухуб, призванный спасать тусклое нападение «Динамо». Только появился Эль-Мехди, как получил жёлтую карточку за отмашку и поведение. А потом упал в борьбе с Литвиновым, намекая на пенальти. Мешков ну очень строго подошёл к эпизоду, удалив форварда «Динамо» за симуляцию.

Как ни странно, в меньшинстве «бело-голубые» заиграли сильно лучше: Бальбуэна одной передачей нашёл в атаке Фомина, Даниил покатил левее на Тюкавина, а тот пробил. Рикошетом от Денисова мяч чиркнул по перекладине, отправившись за пределы поля. А на четвёртой компенсированной минуте случился гол. Опять же Бальбуэна отметился классной передачей вперёд, в центре штрафной площади мяч принял Тюкавин, развернул Денисова с Литвиновым и пробил мимо Максименко - 2:2.

Волевой победой «Спартака» не закончилось старейшее московское дерби, волю как раз проявил соперник. Ничья.