Мохебби вернулся, нули остались: «Ростов» и «Динамо» Махачкала устроились на голевое безрыбье

Когда в Москве рубились местные «Спартак» с «Динамо», параллельно в Ростове-на-Дону выясняли отношения «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Так что телезрителям требовалось выбирать – либо же смотреть оба матча одновременно.

«Ростов» подходил ко встрече с махачкалинцами в хорошем настроении, хоть и проиграл он в предыдущем туре Премьер-лиги «Краснодару». Потому что на рабочей неделе команда Карпина победила «Оренбург». «Динамо» Махачкала в восьмом туре чемпионата сыграло вничью с московским «Спартаком», а в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России проиграло по пенальти московскому «Динамо».

«Ростов» смотрелся некоторым фаворитом, но серьёзных выводов перед игрой делать не стоило, потому как махачкалинское «Динамо» тот ещё крепкий орешек. Выйдя на поле, команда Хасанби Биджиева стала в очередной раз доказывать этот тезис. Хозяевам не давались полноценные моменты, удары Сутормина и Саравии на такой статус не тянули.

Об атаке гости также не забывали. Абакар Гаджиев в районе правого угла вратарской оторвался от Осипенко и прострелил мимо Сако, но замкнуть из махачкалинцев оказалось некому. Вскоре в другой штрафной площади упал Роналдо. Пальцев его коснулся, но судьи посчитали контакт незначительным.

Вернувшийся в старт «Ростова» в чемпионате Щетинин сместился слева и пробил в район перекладины, а Волк кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. На 43-й минуте Абакар Гаджиев выводил по зоне правого инсайда Агаларова, который пробил с рикошетом от ноги Сако, и мяч скакнул чуть мимо дальнего угла створа.

Уже в пределах второго тайма Пальцев сфолил возле своей штрафной, и Осипенко со стандарта попал мячом в ухо Шумахову, которому понадобилась медицинская помощь. Что касается шансов «Динамо», то Кагермазов закруткой справа планировал снабдить пасом на дальней штанге Агаларова, однако мяч отправился за лицевую. После удара Джавада, казалось, мячу некуда деваться, но его заблокировал Игнатов. Ещё Волк пару раз спас гостей.

Появившийся на замену Сандрачук мог обеспечить ростовчанам грустный вечер – закрутил слева в дальний угол, немножко не попал в створ. Хотя и так радости «Ростову» этот матч не принёс. Вышедшие со скамейки игроки пытались принести победу и хозяевам, однако Азнаурову не суждено было замкнуть навес слева от Кучаева.

Нападающий «Ростова» Мохебби, получивший травму 14 апреля, вышел на поле впервые с того времени. Но и он разницу не сделал. В конце добавленного времени Зинович вышел почти один на один и не пробил Одоевского. Итог – нулевая ничья. И не скажешь, что незакономерная. Всё же моментов команды создали минимум при ожидавшемся территориальном преимуществе донской команды.

Кирилл Иванцов