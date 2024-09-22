Провёл на поле 7 минут: Игрок «Динамо» получил глупую красную карточку в дерби со «Спартаком»

В воскресенье в Премьер-лиге проходит дерби между «Спартаком» и «Динамо». На 68-й минуте рулевой «бело-голубых» Марцел Личка решил выпустить на замену Эль-Мехди Маухуба. В итоге форвард провёл на поле примерно семь минут.

На 72-й минуте Маухуб получил жёлтую карточку за споры с арбитром. А на 75-й минуте футболист получил предупреждение за симуляцию в чужой штрафной площади. Вторая жёлтая карточка превратилась в красную.

Следить за концовкой московского дерби можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Отметим, что Маухуб был удалён с поля при счёте 2:1 в пользу «Спартака».