У Джикии спросили, почему он выбрал «Химки»

Защитник Георгий Джикия ответил на вопрос, почему он решил перейти в «Химки» под занавес летнего трансферного окна в России.

«Это моя жизнь, и я так решил», - цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

В то же время 30-летний Джикия не стал говорить о том, какие ещё варианты по будущему у него были.

«Всё, что было в переговорном процессе, осталось в прошлом. Сегодня я футболист «Химок». Теперь моя основная задача - вернуться в строй, играть в футбол и получить удовольствие», - сказал Джикия.

Как известно, Георгий Джикия до подписания контракта с «Химками» несколько месяцев провёл в статусе свободного агента. По завершению сезона 2023/2024 «Спартак» решил не продлевать контракт с защитником.

В воскресенье «Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» - 0:0. Джикия провёл все 90 минут на скамейке запасных – защитник ещё не готов на сто процентов.